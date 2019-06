Pd, Renzi: evitata infrazione UE grazie a nostra fattura elettronica

“Non ci sarà procedura di infrazione. Non conviene a nessuno. Soprattutto non conviene agli italiani e poi io faccio il tifo per il mio Paese, sempre. Sapete perché penso che non ci sarà? Perché il Governo si è trovato un bel tesoretto. E indovinate grazie a che cosa? Grazie alla nostra fatturazione elettronica, al Fisco 2.0, quello lanciato alla Stazione Leopolda come idea e realizzato negli anni del nostro Governo: per la prima volta nella storia del nostro Paese si sta facendo una lotta seria all’evasione con la tecnologia e l’innovazione, non con la repressione”.

Lo ha scritto Matteo Renzi sulla enews.