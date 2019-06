Nugnes espulsa da M5s, Fico la difende: “sarà sempre con noi”

“Paola Nugnes sarà sempre Movimento perché il Movimento è un sentire e niente può cancellare 12 anni di lavoro, progetti, coraggio vissuti insieme. 12 anni di strada percorsa fianco a fianco”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, ha commentato in una dichiarazione l’annuncio dell’espulsione della senatrice dal gruppo 5 stelle.”Se il Movimento è qui – ha aggiunto – oggi lo si deve anche al tassello messo da Paola e non si può far finta di non vederlo”.