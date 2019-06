Sea Watch, Ong Mediterranea: ‘stasera tutti sui sagrati delle chiese’

Un appello alla mobilitazione, “a fianco dei naufraghi della Sea-Watch 3, a fianco della sua comandante e del suo equipaggio” è stato lanciato oggi da Mediterranea saving humans, l’iniziativa della società civile nel Mediterraneo, con la sua nave Mare Jonio sotto sequestro per aver salvato persone.

“Dopo 14 giorni passati ad aspettare che una qualche autorità, italiana, europea, concedesse come prevedono leggi e trattati internazionali, un porto sicuro ai naufraghi salvati da Sea-Watch 3 nel Mediterraneo centrale, la comandante della nave Carola Rackete ha deciso di entrare in acque italiane e di dirigersi verso il porto di Lampedusa. Non c’era altro da fare. E noi sosteniamo in pieno questa decisione”, affermano in un comunicato.