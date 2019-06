Lazio, Zingaretti smantella la sanità: medici in rivolta

Condividi

Mercoledì si è svolta l’assemblea indetta da AAROI-EMAC, AANAO, CIMO, FASSID, CGIL MEDICI, CISL MEDICI, UIL MEDICI, FESMED, AUPI, ANPO per informare i colleghi sull’adozione del nuovo Atto Aziendale e Organizzazione dei due Istituti. Già nel 2015 c’era stato il ridimensionamento del Regina Elena a due soli Dipartimenti ed il San Gallicano ad un solo Dipartimento a causa della riduzione di reparti clinici e di ricerca: alcune strutture complesse diventavano semplici man mano che i primari andavano in pensione. Oggi i due IRCCS pubblici, già in carenza di organico da anni, sono ulteriormente declassati con il nuovo Atto Aziendale proposto dal Direttore Generale IFO dott. Francesco Ripa di Meana.

Nella lettera inviata dalla Regione Lazio si certifica l’abolizione della UOC di Chirurgia Digestiva ed il declassamento della UOC di Neurochirurgia a struttura semplice. Inoltre si assiste alla nuova istituzione di un Dipartimento Amministrativo pletorico di strutture complesse, semplici e piattaforme (circa 40) per un ospedale ormai ridimensionato per numero di medici, infermieri, posti letto e servizi assistenziali. Il San Gallicano, unico IRCCS pubblico di dermatologia a livello nazionale, sviluppa la sua attività clinica e di ricerca con due sole strutture complesse, di cui una in attesa da anni di concorso. Il Regina Elena, a differenza di altri IRCCS oncologici di altre regioni, è stato depotenziato per numero di strutture complesse e nonostante ciò medici e sanitari continuano a prestare cure di avanguardia in tutti i campi oncologici.