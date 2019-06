Degrado a Milano: imbrattati 8 negozi su 10

Otto saracinesce su dieci sono imbrattate a Milano, la ricerca. Otto su dieci serrande di negozi a Milano sono imbrattate da “tag” e varie scritte. Lo rileva una ricerca del comitato residenti Abruzzi-Piccinni, secondo cui solo il 7% delle serrande presenta una decorazione artistica, una scelta comunque in crescita di anno in anno; ma anche queste serrande talvolta non vengono risparmiate da “tag”.

Secondo il comitato, sono pochissimi i commercianti che ripuliscono le serrande vandalizzate, al punto che sono ancora presenti in città scritte di dieci anni fa. Le “tag” e le scritte insomma non colpiscono soltanto gli edifici ma anche le serrande dei negozi. Secondo la ricerca (effettuata censendo un migliaio di serrande in varie zone di Milano), la situazione è migliore in centro, anche per la presenza di un maggiore numero di vetrine con saracinesce a maglia o in vetro antisfondamento.