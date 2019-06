Sea Watch, scende in campo la Boldrini: “Ho sollecitato Berlino”

A risolvere il caso Sea Watch ci pensa Laura Boldrini. O perlomeno ci prova, e non è detto che la situazione, già ingarbugliata, non possa aggravarsi. “Dopo 13 giorni passati al largo di Lampedusa a causa del divieto del governo italiano – spiega la deputata di LeU – non si può più ignorare la situazione delle 43 persone a bordo che fuggono da un paese in guerra”. (vedi foto sotto)

E così, annuncia la Boldrini, “a Berlino ho sollecitato il viceministro degli esteri tedesco Niels Annen perché il governo tedesco si adoperi a trovare una soluzione condivisa e stabile sul piano europeo tenendo conto della grave situazione di conflitto che investe la Libia, nel rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951 e del diritto europeo e di quello internazionale”. Qui si vedrà se l’Europa è sorda all’Italia o solo al suo governo gialloverde. liberoquotidiano.it