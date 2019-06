Moavero: ‘Mediterraneo luogo d’incontro fra culture complementari’

Marsiglia – Nel suo intervento al ‘Vertice delle due Rive’ del Mediterraneo, a Marsiglia, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha sottolineato “l’importanza della regione del Mediterraneo: in primo luogo, quale luogo d’incontro e confronto fra popolazioni e culture differenti e complementari, che si incrociano da millenni; e in secondo luogo, quale grande opportunità economica, dato che il 20% del commercio mondiale transita per quest’area“.

Il ministro ha precisato che “è imperativo attivare un modello di sviluppo sostenibile e durevole, fondato sulla collaborazione fra le Nazioni che si affacciano sul Mare Mediterraneo. Questo richiede una forte volontà politica per garantire pace e stabilità nella regione, per investire nelle indispensabili infrastrutture e interconnessioni, per governare i flussi migratori.