Bimba di 3 anni molestata all’Hub Bologna, Prefetto: ‘no strumentalizzazioni’

Bologna, 25 giugno 2019 – Da prefetto, e da madre, Patrizia Impresa non ha avuto dubbi: «Quanto è accaduto è gravissimo, un episodio preoccupante e che mi ha fortemente turbata, con un trauma che accompagnerà una futura ragazza, e poi donna, forse per sempre. Ma non prestiamo il fianco a strumentalizzazioni», ragiona la numero uno di Palazza Caprara.

L’episodio, anticipato dal Carlino, riguarda il fermo per molestie sessuali compiuto da un migrante minorenne su una piccola ospite di tre anni dell’Hub di via Mattei. «Proprio per tutelare la bimba, e non prestare il fianco ad alcuno, la notizia non era stata divulgata da noi».

