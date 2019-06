Savona, vigilantes africani contro i venditori abusivi sulle spiagge

Condividi

Il Comune di Varazze (Savona) si affida a vigilantes africani per tenere sotto controllo il fenomeno dei venditori abusivi sulle spiagge. Per il servizio sono state “arruolate” tre guardie extracomunitarie, due di origine senegalese e una marocchina, allo scopo di favorire la comunicazione. “Sarà anche un modo per non essere accusati di razzismo“, dicono gli ideatori del servizio.

Mentre pattugliano le spiagge per scoraggiare la vendita abusiva di merce contraffatta, infatti, i vigilantes vengono spesso accusati di intolleranza perché, come si sentono spesso ripetere, si tratterebbe di “un accanimento contro giovani di colore che cercano solo di guadagnarsi la giornata”. Per evitare queste accuse, una ditta di sorveglianza privata di Savona ha avanzato la proposta di utilizzare tre controllori africani e il Comune di Varazze l’ha sposata.