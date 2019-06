Grenoble: musulmane in burkini invadono piscina comunale

In Francia, per motivi igienici, nelle piscine pubbliche è vietato l’uso del burkini, cioé il vestito che copre il corpo delle donne dalla testa i piedi, spacciato per ”costume da bagno”.

A Grenoble, infischiandosene delle regole, un gruppo di musulmane ha invaso la piscina comunale entrando in acqua con il burkini e gridando: “Facciamolo, facciamolo. E un giorno sarà fatto (sarà normale).