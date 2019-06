Ostia: rapina in casa, 21enne accoltellato dai Rom

Condividi

Assalito in casa dai ladri e ferito al torace con un cacciavite mentre cercava di difendersi tra le sue mura domestiche. È ricoverato all’ospedale San Camillo in condizioni critiche un 21enne di Ostia Antica aggredito da una banda di rom che era entrata nel suo appartamento per svaligiarlo. Ora è caccia nelle campagne del litorale romano a due uomini e una donna che nella tarda mattinata di ieri, poco prima dell’ora di pranzo, sono entrati al primo piano di un palazzo in via Fratelli Palma, quartiere Saline a pochi metri dalla via del Mare.

I tre erano convinti che in casa non ci fosse nessuno, vedendo le tapparelle delle finestre abbassate. Il ragazzo si sveglia per il frastuono e si trova in camera i tre. Ha paura, uno di loro lo aggredisce e gli conficca il cacciavite nel torace. Il ragazzo non ce la fa più a respirare e chiede aiuto.