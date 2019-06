Germania: scontri tra fanatici del clima e Polizia

Condividi

–

Centinaia di attivisti per il clima, ossessionati dalla paura per il fantomatico riscaldamento globale, hanno sfondato le linee della polizia e si sono lanciati verso la miniera di Garzweiler nel Nord Reno-Westfalia per protestare contro l’estrazione di lignite. Dietro la protesta c’è gruppo di disobbedienza civile “Ende Gelande”.