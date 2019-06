Migranti, Orfini: ”Pd chieda di aprire porti”

“Ai profughi salvati da SeaWatch non viene consentito di sbarcare da 10 giorni, per una scelta criminale del governo. Per carità, interessante la discussione nel Pd sulla segreteria, nuovi partiti e amenità varie. Ma se invece chiedessimo tutti insieme di aprire i porti?”. Lo scrive Matteo Orfini su twitter.

Ostinati come non mai, perdono le elezioni una dopo l’altra, ma continuano a interessarsi solo dei clandestini. (busine$$)