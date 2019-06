Bologna: tamburi e corni tibetani fino a notte fonda: esposto dei residenti

Piazza verdi, tamburi e corni fino a notte fonda: parte esposto residenti. Un’altra notte in bianco per i residenti di via Petroni. “Un gravissimo disturbo della quiete pubblica causato da soggetti che hanno suonato ininterrottamente strumenti a percussione e saltuariamente strumenti a fiato (corni tibetani) accompagnati da urla e schiamazzi di vario tipo”, come hanno scritto nell’esposto depositato oggi in Procura da Giuseppe Sisti e Loris Folegatti, attivisti anti-movida di via Petroni.

Musica e rumori sono andati avanti dalla mezzanotte di ieri alle 3,20, già la seconda notte che succede. “I suonatori erano circa quattro-cinque circondati da una trentina di spettatori. Il rumore procurato da questi soggetti era udibile a diverse centinaia di metri della piazza”, segnalano i residenti dicendo di aver “più volte chiamato le Forze dell’ordine, Polizia di Stato e Vigili urbani senza riuscire ad ottenere un efficace intervento atto a contrastare questo gravissimo stato di cose”.