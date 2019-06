Migranti, Conte: Ok ponti umanitari dalla Libia

C’è interesse da parte del governo italiano per la proposta ella Comunità di Sant’Egidio e della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (FCEI) di un «corridoio umanitario europeo» dalla Libia. È il premier Giuseppe Conte ad affermarlo rispondendo ad una lettera congiunta dei vertici dei due organismi che in questi ultimi anni hanno lanciato, insieme alla Tavola valdese, un modello “funzionante” quale si è dimostrato quello dei corridoi umanitari che ha garantito l’accesso legale e sicuro a migliaia di profughi.

Come scrive La Stampa, dal febbraio 2016 sono giunte in Italia oltre 1.500 persone provenienti da Libano, Siria e altri Paesi. Gli ultimi lo scorso 3 giugno: 58 profughi siriani, tra cui numerosi bambini, “sbarcati” all’aeroporto di Fiumicino.