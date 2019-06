Giornata dei ‘rifugiati’, Salvini: “Sono solo il 7,3. Gli altri sono clandestini”

ll ministro dell’Interno Matteo Salvini, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, afferma: ”Viva i veri rifugiati: dal 2014 al 14 giugno 2019 rappresentano solo il 7,3 per cento delle 420.834 domande esaminate dall’Italia.

Piu’ del 60 per cento, invece, sono clandestini che hanno ingrassato il business di qualche professionista della falsa accoglienza. Per chi vuole entrare nel nostro paese senza chiedere permesso, i porti restano chiusi. Chi fugge dalla guerra puo’ e deve arrivare in Italia, senza doversi affidare a trafficanti di esseri umani o a navi pirata”.