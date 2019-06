Usa: 250 milioni di dollari in aiuti militari all’Ucraina

WASHINGTON, 18 GIU – L’amministrazione Trump ha annunciato l’invio di 250 milioni di dollari in aiuti militari all’Ucraina. Lo rende noto il Pentagono. Sale così a 1,5 miliardi di dollari l’assistenza militare complessiva fornita dagli Usa al Paese dell’Europa orientale. Le nuove risorse serviranno in particolare per l’acquisto di armi e per sviluppare il sistema di radar. (ANSA).

