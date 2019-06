Sotto effetto di alcol e droga sputa e aggredisce agenti. Tunisino arrestato e subito liberato

Un cittadino tunisino ha aggredito, a Mestre, prima l’autista del trasporto pubblico (Actv), che ha tentato anche di rapinare, e poi gli agenti delle Volanti che lo hanno alla fine arrestato. Gli agenti intervenuti prontamente sul posto, su segnalazione dell’autista, hanno rintracciato e bloccato l’aggressore, un 35enne che all’atto del controllo ha aggredito verbalmente e fisicamente i poliziotti.

L’uomo si e’ tolto la maglietta con fare provocatorio dicendo: ”lasciatemi andare via, uccidetemi”, per poi scagliarsi violentemente contro un agente colpendolo al viso. Nella circostanza, al fine di preservare la sua ed altrui incolumita’, i poliziotti hanno ammanettato il tunisino e lo hanno arrestato in flagranza di reato. Anche nell’auto di servizio, l’uomo ha dato in escandescenza e una volta giunto in Questura ha continuato ad inveire contro gli agenti sputando loro contro.