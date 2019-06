«Sei un fascista»: 34enne aggredito a Padova da cinque persone

Lo hanno accerchiato, spinto e picchiato. Al grido di «Fascista»: aggressione a Padova ai danni di un ingegnere 34enne di origini veneziane.

È successo intorno alle ore due della notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno in via del Portello, nelle vicinanze dell’omonima porta: stando alla ricostruzione dell’accaduto l’uomo (che non apparterrebbe a nessun gruppo dell’estrema destra) stava camminando e in pochi istanti è stato avvicinato da cinque giovani e colpito da due di loro con calci e pugni. Il tutto sotto gli occhi di alcuni testimoni che sostavano in un bar nelle vicinanze e che hanno sentito gli aggressori urlare più volte «Fascista» all’indirizzo del 34enne.