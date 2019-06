Rai, Pd e M5s votano contro doppio incarico di Marcello Foa

Condividi

La Commissione di vigilanza sulla Rai ha approvato la mozione presentata dal M5s sull’incompatibilità del doppio incarico di Marcello Foa a presidente Rai e presidente della controllata Rai Com. I voti favorevoli sono stati 21: oltre al M5s, anche il Pd e Leu hanno appoggiato la mozione che impegna Foa a lasciare l’incarico in Rai Com.

La risoluzione approvata impegna Foa a “lasciare immediatamente la presidenza di Rai Com” e “in ogni caso il Cda a rimuoverlo dal suddetto incarico”.

M5s: “Ci auguravamo che anche la Lega votasse contro la doppia poltrona di Foa, ma così non è stato – si legge sul Blog delle stelle -. Riguardo al Pd, che ha votato sì alla nostra risoluzione, nessun applauso, anzi. Prima hanno distrutto la Rai, l’hanno ulteriormente politicizzata e ora hanno evidentemente provato a rifarsi la faccia. Non si smentiscono mai, purtroppo per il Paese. Ora possiamo finalmente passare oltre e continuare a lavorare per rendere la Rai un’azienda libera dai partiti, indipendente e competitiva”.