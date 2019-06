Libia, i porti sono sicuri. Allarmi UE e Ong sono infondati

Condividi

Il giornale La Verità ha sentito la compagnia di assicurazione marittima norvegiese Gard, secondo cui in Libia “tutti i porti funzionanti sono da considerarsi sicuri per le navi e i loro equipaggi“. Almeno per quelle commerciali. Certo, le Ong dicono che poi i migranti tornano nelle carceri libiche, ma pure Salvini ricorda che “in alcune strutture libiche ci sono inviati dell’Onu e delle associazioni umanitarie”.

Peraltro, la Marina libica viene addestrata dal 2016 dalla missione UE Sophia a realizzare operazioni di soccorso in mare. Quindi un po’ bisognerà fidarsi, no? Eppure le Ong insistono a non voler consegnare i migranti alla Libia e a puntare verso l’Italia. E pensare che le operazioni di sbarco a Tripoli sono seguite da personale dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni.