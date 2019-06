Palazzo Chigi: ‘accordo Italia-Regno Unito contro i cambiamenti climatici’

Via da scuola per un anno: Greta Thunberg resterà lontana dai banchi per concentrarsi sulla campagna internazionale a difesa dell’ambiente di cui in questi mesi è diventata il simbolo. Lo hanno detto all’agenzia di stampa Dpa fonti vicine all’attivista svedese 16enne, secondo cui Greta sarà a settembre a New York al summit sul clima, a […]