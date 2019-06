Scandalo Csm, Anna Ascani: “non riguarda Lotti e il Pd”

“Se si pensa di risolvere la questione CSM parlando di Lotti si guarda il dito e non la luna. L’intervista di Zanda era pesante, dal punto di vista personale mi ha dato fastidio. La faccenda non non riguarda Lotti e il Pd, ma la giustizia”

Anna Ascani