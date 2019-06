Migranti, Macron sovranista: respingimenti aumentati del 14%

Una “svolta sovranista” da parte di Emmanuel Macron. Si apprende infatti che la Francia non esclude l’introduzione di un sistema di quote per regolare il flusso di migranti. Lo ha anticipato il ministro degli interni Christophe Castaner, in una intervista al Journal du Dimanche, precisando che non saranno regolati da quote le concessioni di asilo politico.

“In materia di asilo, le quote sono contrarie ai nostri impegni internazionali, e alla mia etica personale – ha premesso -. Qualsiasi domanda di asilo deve essere esaminata, anche se questo non significa accettata. Ma la questione delle quote potrà porsi nel quadro del dibattito su altre forme di immigrazione legale”, ha dichiarato Castaner sottolineando poi che non sarebbe necessaria una nuova legge sull’immigrazione ma che “si possono usare gli strumenti che abbiamo.

Per inciso, i respingimenti in Francia sono aumentati del 14% e “bisogna fare ancora meglio”, ha rimarcato il ministro. Castaner ha concluso sottolineando come il numero di richieste di asilo “non è mai stato tanto alto”, ha aggiunto. liberoquotidiano.it