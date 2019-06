Greta Thunberg chiama su Twitter e Obama risponde: “Yes, we can”

Condividi

E’ stata Greta Thunberg prima, il 15 giugno, a sollecitare Obama, postando una foto in bianco e nero che li ritrae insieme e accompagnando l’immagine con lo storico slogan usato dall’allora senatore dell’Illinois, per le presidenziali del 2008: “Yes we can”, ha scritto la sedicenne di Stoccolma, lanciando anche gli hashtag della campagna che sta portando avanti ormai da mesi #FridaysForFuture #schoolstrike4climate #ClimateStrike.

“Yes, we can, Greta”, ha risposto Obama. “Sono fiducioso – ha aggiunto l’ex presidente Usa – grazie a te e a tutti i giovani che stanno lottando per proteggere il pianeta. Continua a farlo”.

Solo nel 2016, il finto ecologista Obama, ha sganciato 26171 bombe in 7 Paesi del mondo danneggiando esseri umani, animali e vegetazione

Yes we can, Greta. I’m hopeful because of you and all the young people who are fighting to protect the planet. Keep at it. https://t.co/sUBwC0uNW8

— Barack Obama (@BarackObama) June 16, 2019