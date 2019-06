Attore antirazzista schiaffeggiato senza motivo dai “migranti”

Walter Melchionda, attore della fiction di Raitre “Un posto al sole“, ha avuto ua brutta esperienza con alcuni extracomunitari a Sicignano degli Alburni (Salerno), mentre era in attesa di un autobus che lo avrebbe portato a Napoli. Ecco che cosa ha scritto su Facebook:

“Una brutta esperienza che ha messo a dura prova il mio orgoglio. Devo partire per Napoli ore 5,30 del mattino, mi fermo davanti al bar per aspettare il pullman, ero solo, arrivano una decina di extracomunitari ubriachi, iniziano a guardarmi e ridere, uno si avvicina mi tira uno schiaffo e ridendo mi insulta quant e bell u dottor, me ne tira un’altro in quel momento per fortuna non ho fatto prevalere il mio istinto di reagire, ho avuto un autocontrollo pensando che se avessi reagito probabilmente per me era la fine mi avrebbero massacrarti di botte, a quel punto mi sono alzato piano piano e me né sono andato, ma loro tutti soddisfatti a ridere e insultarmi …