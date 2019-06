UE, un cartello finanziario che ha dichiarato guerra ai popoli

Francesco Amodeo – Non esiste nessuno sogno europeo la UE è un incubo. Quello che neanche i sovranisti vi hanno mai raccontato. L’euro non sta fallendo. I vincoli europei non sono stati un errore. Non ci troviamo difronte ad una UE da cambiare dall’interno, ma di fronte ad un Cartello finanziario che ha dichiarato guerra ai popoli ed alle democrazie.