Continua braccio di ferro sulla Sea Watch

E’ ancora braccio di ferro sulla Sea Watch ferma al limite delle acque territoriali italiane davanti a Lampedusa. Matteo Salvini firma, in base al nuovo decreto sicurezza, il divieto di ingresso: ‘Stop ai complici di scafisti e trafficanti’, scrive in un tweet. ‘Puo’ restare li’ fino a Capodanno’, aggiunge poi.

Il Viminale autorizza, comunque, lo sbarco di 10 migranti: 3 minori, 3 donne di cui due incinta, due accompagnatori e due uomini malati.’In Libia non torneremo’, dice l’equipaggio della ong, “attendiamo che tutte le persone a bordo possano sbarcare”. ANSA

The #SeaWatch3 is still waiting for a port of safety, some 16 miles off #Lampedusa. #DefendSolidarity and support our friends of @_Seebruecke_ in their petition to arrange the reception of the 53 rescued people in #Germany: https://t.co/XhCMG85DQo #SeaWatch pic.twitter.com/oc6pMjlvIK

