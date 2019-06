Accusato di abusi su due alunne, prof si uccide

Condividi

Si è suicidato il professore del liceo ginnasio ‘Giambattista Vico’ di Napoli che da mercoledì scorso si trovava agli arresti domiciliari con l’accusa di aver avuto rapporti sessuali con due studentesse all’epoca dei fatti minori di 16 anni. Il docente di Matematica di 53 anni si sarebbe ucciso con un colpo di pistola nella sua casa nel centro di Quarto Flegreo, popoloso centro alle porte del capoluogo Campano. La vicenda era oggetto di un’indagine, coordinata dal pool fasce deboli della Procura di Napoli, sulle chat tra l’uomo e le due ragazze. L’inchiesta scattata a seguito della denuncia presentata dai genitori di una delle due ragazze coinvolte. Sul caso era in corso anche un’ispezione dell’Ufficio scolastico regionale della Campania.

Dolore e rabbia sul Web – – Sui social, tra chi lo conosceva, reazioni forti alla notizia del suicidio del docente. Il pensiero va alla vittima ma c’è anche chi evidenzia il momento difficile che stanno vivendo le giovani coinvolte nella vicenda. C’è chi senza mezzi termini parla di “gogna mediatica dei giornalisti. Quanto possono far male le parole. Io ho avuto l’onore ed il piacere di conoscerlo, una persona straordinaria e amorevole, un professore a cui piaceva insegnare e faceva amare la sua materia. La stampa ha cominciato a ricamarci in modo incredibile“.







In un altro commento si spiega: “qualche mese fa venni a conoscenza delle voci che hanno portato nel giro di pochi giorni al suo arresto e al suicidio. Era un uomo timido, appassionato dal suo mestiere, che amava trasmettere. Chi lo ha conosciuto, intimamente sperava che fosse scagionato da quelle accuse infamanti”. Una testimonianza riferisce di lui “affrettarsi nei corridoi coi suoi mucchi di fotocopie infilati tra i volumi di analisi. Avrei dovuto urlare contro la infamia orrenda che da mesi ha reso la sua vita impossibile”.

“Una storia tragica che ci lascia attoniti e sgomenti – afferma Clotilde Paisio, preside del liceo napoletano -. Il riserbo è l’unico atteggiamento che ci sentiamo di osservare nel rispetto di tutti”. Ieri sera, fuori dall’istituto scolastico, si è tenuta la riunione del corpo studentesco in un momento di cordoglio in ricordo dell’insegnante che lascia la moglie e un figlio. Il professore è descritto da alcuni genitori di alunni del Vico come un insegnante molto preparato e stimato, dolce e serio con gli studenti. Qualcuno di loro ha portato dei fiori davanti all’ingresso del liceo.

TiscaliNews