Spaccio di droga, giovani pregiudicati tentano fuga dalla caserma

Droga a Rufina: giovanissimi arrestati per spaccio, tentano la fuga sui binari della ferrovia. Due giovanissimi, uno dei quali appena maggiorenne, sono stati arrestati ieri pomeriggio dai carabinieri nel comune di Rufina. I due (un 18enne albanese, già sottoposto ad obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria, ed un 20enne italiano di origini kosovare) sono stati fermati dai militari per un controllo e portati nella locale caserma per fare ulteriori accertamenti. I ragazzi sono subito apparsi molto nervosi ai carabinieri, infatti, dal marsupio del più giovane sono saltati fuori un panetto di hashish del peso di circa 80 grammi e 200 € in banconote di piccolo taglio.

Dopo aver spinto i militari, i giovani sono riusciti a scappare dalla caserma e poi hanno tentato di fuggire correndo lungo i binari della ferrovia. La loro fuga è durata pochi minuti perché sono stati subito ripresi dai carabinieri.