Somalia: due autobombe esplodono a Mogadiscio

Somalia – 2 autobombe sono esplose a Mogadiscio. Il primo kamikaze si è fatto saltare in aria mentre cercava di forzare un posto di blocco allo svincolo di Sayidka, vicino all’edificio del parlamento. Le forze di sicurezza hanno poi intercettato la seconda autobomba che è esplosa mentre il conducente veniva interrogato all’incrocio K4

BREAKING: 2 car bombs hit Mogadishu. 1st suicide VBIED exploded as it tried to forcefully drive through a checkpoint at Sayidka junction near the parliament building. Security forces intercepted the 2nd VBIED which exploded (video) while driver was being questioned at K4 junction pic.twitter.com/ATUbDnTrS9

— Harun Maruf (@HarunMaruf) June 15, 2019