Gay pride Torino: in prima fila Appendino e Luxuria

Un altro sabato “arcobaleno”, dopo il weekend, per i gay pride, in sei città italiane: Genova. Torino, Varese, Vicenza, Avellino, Brescia, protagoniste dell’onda dell’orgoglio rainbow. La Lanterna scende in strada per il Liguria Pride in via San Benedetto, nei pressi del palazzo del Principe.

A Torino in corteo, tra gli altri, la sindaca Chiara Appendino, la neodirettrice del Lovers Film Festival Vladimir Luxuria, Stefano Geuna, neo rettore designato dell’Universita’ degli Studi, e Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino.