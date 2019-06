Roma: immigrofili protestano a piazza di Spagna

Diverse decine tra migranti, operatori di ong e associazioni di volontariato, hanno dato vita a un flah mob di protesta in piazza di Spagna a Roma per lanciare la campagna #ioaccolgo. Al via, contemporaneamente tutti i presenti si sono avvolti nelle coperte termiche che poi hanno sventolato, le stesse che vengono utilizzate nel corso dei salvataggi per scaldare le persone infreddolite o cadute in mare. . .

Video di Francesco Giovannetti