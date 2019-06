Migranti, “i buonisti a pagamento non si erano accorti che il centro era una stalla?”

Il ministero dell’Interno ha chiuso l’hub regionale Centro Mattei di Bologna, dove erano ospitati – in pessime condizioni igieniche-sanitarie– ben 157 migranti. A darne annuncio il Viminale stesso, che, elencando le motivazioni che hanno reso necessario lo sgombero e l’affissione dei sigilli, parla di nessuna possibilità di integrazione, condizioni igieniche indecenti, problemi strutturali, difformità tra i fondi pubblici incassati e i servizi garantiti.

Le 157 persone allontanate sono state tutte trasferite altrove: il Dicastero fa sapere che gli extracomunitari hanno avuto una sistemazione consona e dignitosa, in particolare i più vulnerabili. Dunque, il ministero comunica che nei prossimi tempi inizieranno lavori di totale riqualificazione per rendere la struttura idonea a ospitare essere umani, con l’obiettivo di trasformarla in un centro di accoglienza straordinaria per gli immigrati.