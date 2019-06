Radio Radicale, Pd e Lega: Ok a tre milioni di euro

Il Governo si spacca su Radio Radicale. L’esecutivo infatti è andato sotto in Commissione Finanze alla Camera con la Lega che sui lavori del Dl crescita ha votato con le opposizioni un emendamento Pd, riformulato dai relatori per salvare la radio mentre i 5 stelle hanno votano contro seguendo le indicazioni di parere contrario del vice ministro Laura Castelli.

La misura approvata dispone l’erogazione di 3 milioni euro nel 2019 per la digitalizzazione degli archivi (mentre per il 2020 arriverà una gara). “Su Radio Radicale pioggia di soldi pubblici ingiustificata, le soluzioni erano altre”, dichiarano in una nota i deputati M5S delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.