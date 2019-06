Minibot, Fitch ricatta l’Italia: impatto negativo su rating

“Un ampio uso dei cosiddetti ‘minibot’ per finalità di pagamento avrebbe implicazioni negative sul rating” dell’Italia. Lo scrive l’agenzia Fitch in un report in cui sottolinea come “la rinnovata disputa dell’Italia con la Commissione Europea sul deficit evidenzia la perdurante incertezza su dimensione, tempi e natura dell’aggiustamento fiscale italiano”. ansa

