Cassazione: no espulsione straniero condannato se ha figlio minorenne

Non è automatica l’espulsione di uno straniero condannato in sede penale se ha un figlio minorenne che vive nel nostro Paese. Le sezioni unite civili della Cassazione, con una sentenza depositata oggi, hanno accolto il ricorso di una coppia di genitori albanesi, i quali si erano visti negare l’autorizzazione a restare in Italia, dove vivono i figli minori, perché questa era stata dichiarata incompatibile dalla Corte d’appello de L’Aquila, sezione minorenni, con la “gravità” delle condotte – legate a spaccio di droga – per cui il papà era finito due volte agli arresti.

“In tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano – è il principio di diritto sancito dai giudici di piazza Cavour – il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna” per uno dei reati che il Testo unico sull’immigrazione (dlgs 286/1998) “considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero”.