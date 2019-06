Istigazione alla violenza politica, Tiziana Occhino si dimetta

Arsiero, 8 giugno 2019: “Ritengo politicamente scandaloso che un amministratore locale si presti a lanciare deliranti messaggi politici laddove si istiga palesemente alla violenza nei confronti di importanti rappresentanti politici. Quanto fatto dall’ex Sindaco di Arsiero Tiziana Occhino, che si è prestata ad esibire la maglietta di un fantomatico gruppo musicale denominato OPB, il quale nel suo sito inneggia alla rivolta e si vanta di avere “nel proprio curriculum uno scandalo a base di vescovi, suini e vicepresidenti del Senato e un video dedicato a un agente della Digos”, non è certamente degno delle istituzioni civili di questo Paese.

Non è accettabile che un amministratore locale si permetta di inneggiare alle “sassaiole” nei confronti di nessuno, tanto meno se il destinatario di queste morbose attenzioni è un Ministro della Repubblica. Questo comportamento è gravissimo e mi auguro venga giustamente censurato in quanto la sana Politica non può permettersi di essere violata da chi pensa maldestramente di rappresentarla.

Mi compiaccio che i cittadini di Arsiero abbiano deciso di cacciare sonoramente Tiziana Occhino dalla guida dell’Amministrazione comunale, attraverso un voto democratico che evidentemente spaventa e incattivisce chi si sente ancora mentalmente vicino alla partigianeria. Dopo un simile gesto, credo che Tiziana Occhino farebbe bene a dimettersi immediatamente dal Consiglio comunale di Arsiero. A queste sorpassate visioni della Politica, legate a schemi vecchi di oltre 70 anni, dobbiamo rispondere fortemente con la serenità e la speranza tipiche di chi guarda al futuro”. Così il deputato maranese della Lega, Erik Pretto.

Comunicato stampa dell.0n Erik Umberto Pretto