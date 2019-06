Elezioni UE, Renzi: ‘Salvini ha vinto con le fake news’

Condividi

“Dicevano: se vince la Lega l’Italia sarà più forte in Europa. È accaduto il contrario: la Lega ha vinto, ma l’Italia non tocca più palla, né sulle nomine, né sui dossier. Mentivano, come sempre, più di sempre. La flat tax, le accise, i rimpatri, lo spread mangiato a colazione, il processatemi pure, l’Europa: le balle elettorali di Salvini sono ormai un genere letterario. Ha vinto con le fake news, sarà sconfitto dalla realtà”. Così su Fb il senatore Pd Matteo Renzi.