Pedofilia, De Mari: bisogna combattere per tutti i bambini abusati

Condividi



–

Sostegno da parte dell’associazione Ora et Labora in difesa della Vita alla dottoressa Silvana de Mari, rinviata a giudizio per diffamazione dal circolo Mario Mieli di Roma.

Prossimo appuntamento del suo calvario giudiziario per l’emissione della sentenza è: Venerdì 28 Giugno alle ore 9, presso il tribunale di Torino, in via Giovanni Falcone angolo Corso Vittorio Emanuele II.

NON MANCATE: è un gesto importante e doveroso per una donna coraggiosa, che sta combattendo una battaglia di civiltà per noi tutti, in difesa della libertà di pensiero e di parola !