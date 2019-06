Deutsche Bank, agenzia Fitch declassa rating a BBB

Condividi

Fitch taglia il rating di Deutsche Bank a BBB in ragione delle “continue difficolta’” dell’istituto tedesco e dei “limitati progressi nel migliorare la propria profittabilita’ e nello stabilizzare il modello di business”.

Diversamente da altri competitor globali, sottolinea l’agenzia, Deutsche Bank non ha una rete di agenzie e un potere di prezzo in grado di invertire o mitigare l’attuale trend. L’outlook sul rating e’ “evolving” e riflette le attese di Fitch che la valutazione possa migliorare nel tempo se la banca prendera’ misure adeguate per rafforzare il proprio business model; in alternativa, se la banca non riuscisse ad alleviare la propria debolezza, il rating potrebbe essere sotto ulteriore pressione. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)