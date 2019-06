Abusi sessuali su seminaristi, mons Zanchetta sotto accusa in Argentina

Un pubblico ministero in Argentina accusa mons.Gustavo Zanchetta, dimessosi dalla diocesi di Oran nel 2017 e successivamente chiamato in Vaticano dal Papa, di avere abusato sessualmente di seminaristi. Il procuratore della provincia argentina di Salta, Monica Viazzi, ha accusato Zanchetta di “abusi sessuali continui aggravati”. E per la prima volta un giudice argentino, Claudio Parisi, ha formalizzato l’accusa in tribunale.

Il Papa ha recentemente rivelato in un’intervista tv che Zanchetta è sotto processo in Vaticano Al monsignore il giudice ha ritirato il passaporto e tutti i documenti che potrebbero aiutarlo ad uscire dal paese. In sostanza il giudice ha decretato che il presule resti a disposizione della giustizia in ogni momento.