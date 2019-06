Rimorchiatore con 62 migranti a Pozzallo, sindaco “porti aperti”

E’ diretto a Pozzallo, nel Ragusano, il rimorchiatore Asso 25 con a bordo 62 migranti soccorsi ieri. La nave inizialmente aveva fatto rotta verso Lampedusa, come segnalato da Alarm Phone, ma nella notte sarebbe arrivata la decisione di cambiare porto di attracco. Ad annunciare il suo arrivo nella cittadina del Ragusano è lo stesso sindaco Roberto Ammatuna. L’arrivo è previsto dopo le 14.

“Il nostro porto non è mai stato chiuso, così come quelli del resto d’Italia, semplicemente perché i porti non si possono chiudere” dice Ammatuna all’Adnkronos. “La macchina dell’accoglienza si è già messa in moto – prosegue il primo cittadino – c’è un’assoluta tranquillità e l’organizzazione procede spedita come sempre. Ormai la macchina è rodata. In questi anni abbiamo dimostrato la nostra capacità di fare accoglienza con grande senso di umanità. Siamo pronti ancora una volta a fare la nostra parte. Rispettiamo le direttive del ministro che restano per noi un imperativo assoluto”.