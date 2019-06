Germania, giù produzione industria aprile: -1,9%. Export -3,7%

Doccia fredda da produzione industriale e commercio con l’estero della Germania. Secondo Detstis, l’agenzia federale di statistica, ad aprile la produzione ha subito una caduta dell’1,9 per cento rispetto al mese precedente, mentre il tasso di contrazione su base annua si è aggravato al meno 1,8 per cento.

A marzo la produzione aveva segnato un meno 0,5 per cento su mese e un meno 0,9 per cento annuo.

Nel frattempo, sempre ad aprile, le esportazioni tedesche hanno accusato un meno 3,7 per cento dal mese precedente, a 109,7 miliardi di euro, e un meno 0,5 per cento su base annua. L0’import tedesco, pari a 91,7 miliardi, è calato dell’1,3 per cento dal mese precedente ma risulta aumentato del 2,1 per cento su base annua. (askanews)