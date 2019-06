Droga, cresce il consumo di cocaina e crack in Italia

Cresce il consumo di cocaina e crack in Italia. È quanto emerge dal Rapporto europeo 2019 dell’Emcdda, l’agenzia europea che si occupa di droghe, presentato oggi a Bruxelles.

Secondo il Rapporto, “dal 2014 il numero di nuovi utenti presi in carico da servizi di trattamento per problemi legati alla cocaina, sebbene ancora relativamente basso, è cresciuto di oltre il 35% ed è aumentato in circa due terzi dei Paesi: un aumento del numero di consumatori di cocaina crack entrati in trattamento dal 2014 è stato segnalato in Belgio, Irlanda, Francia, Italia, Portogallo e nel Regno Unito, il Paese europeo in cui l’uso di questa sostanza è più diffuso”.