Prodi: “Invertire la rotta prima che l’Italia si infranga contro gli scogli”

Condividi

“Il futuro arriva per tutti. Mi auguro quindi che, dopo le prime reazioni stizzite, i nostri governanti accolgano le indicazioni della Commissione come un utile consiglio per presentarsi difronte alla decisione finale del Consiglio Europeo con i cambiamenti necessari a correggere la rotta profondamente sbagliata lungo la quale l’Italia sta ora camminando. Presentandosi almeno con le correzioni sufficienti per evitare che il nostro paese si infranga contro gli scogli”. È il consiglio di Romano Prodi, che dalle colonne de Il Messaggero si permette di avvertire sui rischi che correrebbe il Paese.

[…] la riforma del sistema pensionistico, anticipando l’uscita generalizzata dal mondo del lavoro in un periodo di spettacolare aumento della nostra vita media, rende impossibile il futuro riequilibrio dei nostri conti pubblici.