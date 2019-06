Migranti: oltre 350 prelevati da motovedette maltesi

Malta – Tre imbarcazioni partite dalla Libia cariche di migranti sono state ”soccorse” dalle forze armate maltesi nelle ultime ore. Lo riporta il ‘Times of Malta’ sottolineando che si tratta di una delle giornate più impegnative sul fronte migranti nella storia recente dell’isola.

In due degli interventi di soccorso, riporta il giornale, le motovedette hanno recuperato 63 migranti a bordo di un gommone alla deriva in zona Sar maltese e un barcone con 208 tra uomini, donne e bambini. Un terzo salvataggio riguarda un gommone con a bordo 99 persone. Non è chiaro se tra queste persone soccorse vi siano i 75 a bordo di un’imbarcazione segnalata ieri mattina da Alarm Phone.