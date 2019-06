Kenya: sacerdote ucciso a coltellate

E’ stato ucciso con due coltellate, in circostanze non chiarite, don Eutycus Murangiri Muthuri, di 32 anni, un sacerdote keniota della parrocchia di Limbine, diocesi di Meru, contea della Tigania. Lo riferisce il sito del “Sismografo”, secondo il quale, quando è morto, il prete era in compagnia di una coppia, una donna di circa venticinque anni e un uomo di ventisette, nelle prime ore di martedì 4 giugno

I tre sarebbero arrivati in un albergo, in una zona malfamata della città di Makutano, oltre duecento chilometri a nord di Nairobi. Don Eutycus sarebbe stato attaccato mentre se ne andava dall’albergo all’1.30 del mattino. I due che si trovavano in compagnia del sacerdote sono stati arrestati dalla polizia che sta cercando di scoprire che cosa è successo.