Chiede elemosina davanti al supermercato: marocchino assunto

Per circa due anni ha chiesto le elemosina davanti a un negozio, fino a quando il proprietario non ha deciso di assumerlo. E’ la storia a lieto fine di Nour Eddine Bouka, un 24enne marocchino, che da qualche giorno sta svolgendo un tirocinio all’interno di un punto vendita di una nota catena di supermercati per la vendita di prodotti biologici a Reggio Emilia.

A raccontare come è nata l’idea di concedere una possibilità al giovane è Daniele Gallinari, responsabile del negozio NaturaSì della città emiliana. “Fin da subito – ha speigato a Il Resto del Carlino – si è mostrato molto gentile ed educato, conquistando anche le simpatie della nostra clientela. Con il passare del tempo, abbiamo imparato a conoscere la sua bontà d’animo e il suo desiderio di un’occupazione. Era costantemente in cerca di un lavoro tramite gli enti preposti”.