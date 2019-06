Il gesuita che fa gli auguri alla comunità Lgbt per il mese del gay pride

James Martin, insomma, insiste su quello che ritiene corretto per la Chiesa, dimostrando di non tenere troppo conto delle critiche e degli attacchi che in questi anni gli sono arrivati da parte del “mondo tradizionale”. Per alcuni esponenti di quell’insieme di credenti cristiano-cattolici, il consacrato statunitense è direttamente un “attivista” della causa Lgbtq. L’ecclesiastico, già durante il 2018, aveva invitato i cattolici a non provare “diffidenza nei confronti del gay pride”. Nel corso della giornata di ieri, il gesuita ha scelto di augurare “buon mese del pride”. www.ilgiornale.it

To all my many #LGBTQ friends, Catholic and otherwise: Happy #PrideMonth Be proud of your God-given dignity, of the gifts God has given you, of your place in the world, and of your many contributions to the church. For you are "wonderfully made" by God (Ps 139). #PrideMonth2019

— James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) June 1, 2019